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﻿特朗普發表國家安全報告 點名中俄為競爭對手

2017-12-20 列印
■特朗普發表國家安全戰略報告。美聯社
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　　美國總統特朗普發表上任後首份國家安全戰略報告，內容繼續奉行其「美國優先」政策，表明中俄是美國的競爭對手，但方會致力與兩國建立強大夥伴關係。特朗普提出國家安全戰略的四大支柱，要保護國土、促進美國繁榮、以強盛保和平。

　　特朗普周一發表該份長達六十八頁的報告，表示中俄雖是美國競爭對手，惟美國致力與兩國建立強大夥伴關係，但強調合作方必定會保護美國國家安全；而面對北韓發展核武、彈道導彈，華府別無選擇須以強硬手段應對朝方挑戰。

　　特朗普在報告內批評，中國的南海軍事化行為，危害自由貿易往來，威脅其他國家主權，破壞區域穩定；報告批評俄羅斯干預全球多國內政。

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