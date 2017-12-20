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﻿涉性侵未被起訴 墨西哥青年被肢解

2017-12-20 列印
　　墨西哥維拉克魯斯州一間教堂門外，上月十二日發現一批人體殘肢棄置在當地一間教堂門外，棄屍人士更在現場放置一塊紙板，聲稱死者是一名性侵犯未成年人士、偷竊搶劫積犯，並附有其身份證。當地警方接報到蒐證，並將殘肢舁送法醫驗屍；警方其後證實死者是一名在該地區常干犯暴力搶劫案、性侵未成年人士案件的二十一歲青年。 　　警方懷疑，當地民眾不滿死者未有受法律制裁，一怒之下動用私刑殺害該名青年，並將遺體肢棄置在教堂外，以儆效尤。

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