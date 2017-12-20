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﻿日擬斥138億 購陸基神盾系統

2017-12-20 列印
　　北韓早前射試射程覆蓋全美的火星十五洲際彈道導彈，該枚導彈更飛越北海道上空，日本首相安倍晉三昨召開內閣會議，會上通過向美國購入兩套陸基神盾反導系統，應對北韓挑釁。防衞相小野寺五典透露，政府計劃斥資約二千億日圓（約一百三十八億八千萬港元）引入系統，並在二○二三年前在秋田縣或山口縣完成部署。目前，日本航空自衞隊、海上自衞隊分別擁有愛國者反導系統、神盾級護衞艦，將來陸上自衞隊使用的陸基神盾反導系統投入運作後，可強化日本列島防衞、反導能力。

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