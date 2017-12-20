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﻿Two girls arresed over arson 兩女﻿孩涉縱火被捕

2017-12-20 列印
　　Two 13-year-old girls have been arrested on suspicion of arson after a blaze at a former school.

BBC

　　英國一所已關閉的學校起火後，兩個十三歲的女孩涉嫌縱火被捕。英國廣播公司

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