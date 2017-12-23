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﻿日本通過國防預算 金額歷來最大

2017-12-23 列印
　　面對北韓導彈威脅加劇，日本首相安倍晉三通過歷來最大金額國防預算案，二○一八年度國防預算達五萬一千九百億日圓，較本年度增加百分之一點三；內閣亦同意額外撥款二百三十五億日圓，引入新一代導彈攔截系統。

　　今次是安倍於二○一二年再次執政後，連續第六年增加國防預算開支，來年度整體預算開支為九十七萬七千億日圓（約六萬七千三百億港元）。

當中國防預算佔五萬一千九百億日圓（約三千五百七十億港元），兩項預算皆創新高。

　　另外，內閣亦通過額外撥款逾二百五十五億日圓（約十七億五千萬港元），用作引入新一代導彈攔截系統、可由F-35戰機搭載的巡航導彈。

        至於日本自行研發F-3「心神」隱形戰機計劃，安倍政府尚未決定是否繼續推行。

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