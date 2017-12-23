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﻿聯國反對美認耶城為以首都

2017-12-23 列印
　　儘管美國總統特朗普事前出言恐嚇，聯合國大會周四仍以壓倒性票數通過，反對美國承認耶路撒冷為以色列首都的無約束力議案，巴勒斯坦駐聯合國觀察員形容，表決結果重挫特朗普政府。

　　聯大以一百二十八票贊成、九票反對、三十五票棄權通過該項議案，議案並無點名批評美國，只稱任何有關耶路撒冷地位的決定都是無法律效力，必須按安理會決議案取消。巴勒斯坦駐聯合國觀察員形容，表決結果重挫特朗普政府；巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯形容投票結果是巴勒斯坦的勝利。

　　美駐聯合國大使黑莉表明，表決結果不會影響美國搬遷將駐以色列大使館計劃，美方亦會因應投票結果，今後將審核聯合國捐獻、經濟援助相關國家事宜。

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