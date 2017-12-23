  • 2017年12月24日 星期日
  • 19º
  • 77%
熱門： 大棠紅葉回購領展當街派「金牛」陳慧珊梁游闖立會案

日報新聞 > 國際

﻿最傳統泡菜在北韓

2017-12-23 列印
        韓流吹襲全球，除潮流文化外，韓國美食亦俘虜不少人的胃部，不過南韓國營世界泡菜研究所表示，過去南韓氣候相對溫暖，製作泡菜時需要用較多鹽腌製大白菜；而現代不少國民家中均方製作泡菜的專用雪櫃，不少人更會加添不同香料、調味料，令泡菜失去原有風味；研究所指，由於北韓長期貧困，大部份國民沒有雪櫃、香料和調味料，令當地泡菜幾乎保留最傳統、早已在南韓消失的口味。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd