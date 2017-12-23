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﻿挪威撲殺聖誕鹿

2017-12-23 列印
  聖誕將至，除聖誕老人、雪人、薑餅人外，拉雪橇的馴鹿亦是聖誕節標誌，但挪威最高法院卻在普天同慶的節目前夕，以保護牧場土地為由，下令馴鹿主人將其飼養的馴鹿數量，由二百隻大至七十五隻，保持凍原地區可持續發展。馴鹿主人認為，當局強迫他撲殺約三分之二馴鹿，將令他無法維生，質疑裁定將違反人權，表明會上訴歐洲人權法院。
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