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﻿患精神病遭父母禁錮 日女凍死家中

2017-12-27 列印
　　日本揭發倫常慘案，一對父母將患有精神病的女兒禁錮在組合屋內長達十五年，每天僅餵食一餐，三十三歲的女兒上周未凍死屋內，夫婦二人報警揭發事件，身高一百四十五公分的女死者極度營養不良，體重只有十九公斤。

　　大阪府寢屋川市警方上周六接獲一對夫婦報案，表示二人女兒在家中離世，警員登門調查，發現女死者骨瘦嶙峋，以涉嫌非法棄置屍體罪拘捕年逾五十歲的柿元夫婦。

　　驗屍報告顯示，身高一百四十五公分的女死者體重只有十九公斤，極度營養不良，死因是凍死。

　　柿元夫婦向警方供稱，女兒患有精神病，且有暴力傾向，女兒十六、七歲時開始反鎖她在沒有暖氣設施的組合屋內，每天僅餵食一餐，直至上周一發現女兒毫無動靜，屍體放置五日後才報警。當地傳媒引述消息稱，柿元夫婦聲稱想陪伴逝世女兒，故未有即時報警。

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