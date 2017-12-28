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﻿鳳凰城聖誕槍擊 釀三死一傷慘劇

2017-12-28 列印
　　美國亞利桑那州鳳凰城發生聖誕日槍擊案，造成三死一傷。事發在周一下午約三時四十五分，警方接報當地一幢公寓發生槍擊案，警方到場後隨即封鎖整幢公寓，並疏散所有居民，疑犯將自己反鎖屋內，警方派出談專家游說，惟雙方對峙數小時後其後爆發槍戰，導致一名警員受傷，警方最終破門而入拘捕疑犯，並在屋內發現三具屍體。被捕男子是四十五歲的作家兼演說家羅斯，而死者則是其前妻、十一歲長子、十個月大幼女，警方正調查羅斯犯案動機，但形容是一宗家庭暴力事件。

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