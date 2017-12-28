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﻿教16蚊煮三餐 廚師爆紅

2017-12-28 列印
        全球有各適其適的YouTuber，來自美國紐約市的法蘭基，就憑着教導網友如何以兩美元（約十六元）烹調三餐闖出名堂，法蘭基教導的並非三文治等簡單小食，而酪乳炸雞、薄餅、意大利粉等美食。法蘭基小時候經常與家人到意大利度暑假，在當地學懂就地取材下廚；他進入紐約大學後，發現宿舍伙食每餐花費至少十五美元（約一百一十七港元），遂開始在宿舍為朋友烹調晚餐，之後再和室友成立一間廚房，烹調廉價美食，並傳授以極少預算養活自己心得。
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