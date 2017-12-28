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﻿淺草提早迎狗年

2017-12-28 列印
  下周一便踏入二○一八年，日本東京淺草寺前仲見世商店街已提早迎接，在街道上掛有明年生肖「狗」年的繪馬、羽子板、陀螺等吉祥物裝飾，亦令本人頭湧湧的商店街洋溢濃厚新年氣氛街，亦令到商店街遊覽的旅客、前往淺草寺參拜的信眾興奮不已。更有外國遊客、日本民眾專程租借、穿着和服，搶先一步享受迎春氣息。
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