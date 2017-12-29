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﻿女歌手公開指控 特朗普前競選經理非禮

2017-12-29 列印
　　美國政壇再傳性醜聞，總統特朗普支持者女歌手喬伊維拉，指控特朗普前競選經理萊萬多夫斯基，上月在華盛頓出席私人場合非禮她，喬伊維拉一度啞忍，但最終決定報警求助。

　　喬伊維拉是特朗普忠實支持者，她早前更穿着一件印有特朗普競選宣傳口號「讓美國再次偉大」的晚裝出席格林美頒獎禮。她周三透露上月在華盛頓出席私人場合時，萊萬多夫斯基兩度拍打其臀部，當時她曾要求對方停手，惟男方表現輕佻，又表示自己並非公職人員。

　　喬伊雖感到討厭、震驚、不受尊重，但為免令自己、萊萬多夫斯基家人尷尬，故一直默不出聲，幾經勸說後，她決定公開件事，並在平安夜報警求助。

　　萊萬多夫斯基並未回應該指控。
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