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﻿加州迪士尼停電 無透露被困人數

2017-12-29 列印
　　美國正值聖誕新年旅遊旺季，多個主題公園均擠滿遊人，其中加州迪士尼樂園入場人次幾近上限，但周三樂園「卡通城」、「幻想世界」等園區突然停電，除樂園單軌火車停駛、園區燈光熄滅外，亦有十二項機動遊戲停罷，導致遊人被困，需要由工作人員協助下疏散，幸好無人受傷。樂園發言人表示，由於一座電力變壓站故障，導致部份園區暫停電力供應，經搶修後，卡通城在數小時後回復正常運作，其他區域亦陸續恢復正常，但園方並無透露被困遊人數目 。
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