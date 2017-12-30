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﻿意大利3星名廚 社區廚房為露宿者煮餐

2017-12-30 列印
        去年獲選為全球最佳餐廳的意大利米芝蓮三星餐廳Osteria Francescana，其主廚博圖拉計劃在巴黎第八區瑪德蓮教堂地庫設立一間社區廚房，向露宿者等有需要人士提供廉價食物。

　　博圖拉正接觸法國一間商業機構，倘若成事，社區廚房會向當地超級市場收集賣剩食材烹調菜式，普通館每客需花費九歐羅（約八十四港元），便可品嚐由三星級名廚主理的午餐，有需要人士只需付一歐羅（約九港元）即可品嚐。博圖拉去年初創立非牟利計劃Food for Soul，專門針對世界各大城市浪費食物與飢餓問題。
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