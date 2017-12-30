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﻿加州七歲小Twins擁近14萬粉絲

2017-12-30 列印
　　美國加州七歲孖生姐妹叫羅斯、瑪麗天生麗質，開設Instagram帳戶約五個月，已吸引十四萬名粉絲追蹤，有粉絲形容兩人是全世界最漂亮的孖生姊妹。該個帳戶由女童母親克萊門茨開設，她不時上載女兒相片；小姐妹人氣高企，更獲模特兒公司相中，獲得數十份模特兒合約，每星期平均工作六次。

　　除羅斯、瑪麗外，克萊門茨亦為幼子羅伯特開設Instagram帳戶，至今已累積逾二千粉絲，他同樣得到模特兒公司垂青。
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