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﻿東京築地最後除夕 大批民眾辦年貨

2017-12-30 列印
　　位於東京都中央區築地市場落實明年十月搬遷豐洲市場，大批日本民眾日前趁市場搬遷前最後一個除夕，到海產與水產加工食品零售店林立的築地場外市場採購新年食材，令整個場外市場擠得人頭湧湧、熱鬧非常，亦是商戶提前推出福袋迎接二○一八年。

　　有商戶表示，明年亦會在豐洲市場開店，雖然新市場已確定在十月十一日開業，但許多方面仍是未知數，故心感彷徨。
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