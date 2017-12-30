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﻿樂高砌起重機可吊起木櫈

2017-12-30 列印
　　波蘭樂高積木迷斯蒙德勞，一直醉心自創不同的積木模型，他早前利用數以千計積木，加上滑輪、繩索，創作出一部高十呎、重近六十磅、足以佔據半個客廳的履帶式起重機，雖然該部積木起重機巨大無比，它只是實物二十四分之一大小。

　　該部積木起重機更非虛有其表，斯蒙德勞可透過搖控器，搖控它從地板吊起一張木餐椅，搖控板面顯示甚至可顯示吊起物品重量。
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