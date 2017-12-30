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﻿「鐵娘子」迷信拒與熊貓同機

2017-12-30 列印
　　中國國寶大熊貓人見人愛，原來亦有人望與熊貓保持距離。英國國家檔案館最新解密的文件顯示，已故前首相「鐵娘子」戴卓爾夫人，因基於迷信，八十年代曾拒絕與熊貓同坐一機前往美國華盛頓。

　　文件顯示，一九八一年一月，華盛頓史密森尼博物館向倫敦動物園相借雄性大熊貓佳佳，到當地與雌性大熊貓玲玲交配。倫敦動物學會會長朱克曼時建議，時任戴卓爾夫人翌月出訪美國與總統列根會面時，閣揆與佳佳同坐和諧式飛機前赴美國，象徵英美兩國的特別關係。

　　惟戴卓爾夫人卻拒絕與熊貓同行，質疑該建議只是公關手腕；戴卓爾夫人私人秘書在回覆朱克曼信函內寫道，首相不會帶同熊貓訪美，並引述戴卓爾夫人說：「熊貓對政治家而言並非吉兆。」

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