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﻿孟買火警逾15死　電視頻道損毀停播

2017-12-30 列印
　　印度孟買一幢商業樓宇昨日凌晨發生火警，造成最少十五人死亡。事發在昨日凌晨約零時三十分，孟買市中心商業區一幢樓高四層商業樓宇發生火警，當地傳媒報道，起火地點是頂樓一間餐廳，火勢迅速蔓延，不足三十分鐘整幢樓宇便陷入火海，大火焚燒逾五小時仍未受控。

　　意外造成最少十五死、逾五十人受傷送院，部份人傷勢嚴重。據悉，起火大樓內有最少三條全國性電視新聞頻道的辦事處，由於火警導致器材損毀，頻道被迫暫停廣播。

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