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﻿民主和平移交政權 利比里亞民眾歡呼　

2017-12-30 列印
　　曾效力英超曼城及車路士、意甲AC米蘭、法甲巴黎聖日耳門等球會的利比里亞籍前世界足球先生韋亞，在利國總統大選第二輪投票中取得逾六成一選票，壓倒現任副總統博阿凱，當選利比里亞新一任總統，下月接替現任女總統瑟利夫宣誓就職，亦是利比里亞超過七十年來，首次以民主方式和平移交政權。韋亞得悉點票結果後，在首都蒙羅維亞的黨總部向支持者致謝，數以百計的年輕人在街上載歌載舞慶祝；但亦有人批評韋亞毫無政治經驗，亦無完善治國策略。

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