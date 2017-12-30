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﻿倡希拉莉淡出政壇《名利場》公開道歉

2017-12-30 列印
　　美國前國務卿希拉莉去年在總統選舉中不敵共和黨對手特朗普，一直保持低調。時尚雜誌《名利場》在聖誕節前發佈一段幽默錄影片段，呼籲希拉莉徹底淡出政壇，勿再角逐公職，建議她做義工、拿起針織冷衫、改善說笑話技巧。但該段影片隨即引起網民不滿，在雜誌社交網站專頁留言，批評該雜誌歧視女性；《名利場》發言人周四公開道歉。

　　素來與該雜誌不咬弘的總統特朗普，亦在社交網站揶揄《名利場》狡滑，一面拿希拉莉開玩笑，一面公開道歉。

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