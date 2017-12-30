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﻿Woman gets $284bn electricity bill 女子接2840億美元電費單

2017-12-30 列印
　　An electricity bill for more than $284bn left a woman in the US state of Pennsylvania stunned……until she found out the amount was wrong.BBC

　　美國賓夕凡尼亞州一名女子收到一張要求繳付逾二千八百四十億美元的電費單，大感震驚……直至她發現這個金額是錯誤的。英國廣播公司



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