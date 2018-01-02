﻿科州除夕槍擊案 警員殉職六人受傷

美國科羅拉多州發生槍擊案，除夕清晨數名警員接報到一個住宅處理家庭糾紛案，其間警員被屋內人士伏擊，造成一死三傷，大批特警到場增援，與槍手駁火，再導致三人受傷，警員最終擊斃槍手。



事發在周日清晨約五時十五分，四名道格拉斯郡警員接報到海蘭茲蘭奇住宅區處理家庭糾紛案，其間屋內一名男子從睡房向屋外連開多槍，當場擊斃一名警員，另外三名警員受傷。



受傷警員即時要求增援，當局派遣一隊特警到場，並與槍手駁火逾百槍，最終擊斃槍手，槍戰又導致一名警員、兩名平民受傷，六名傷者情況穩定。



警方指，疑兇過往曾接觸丹佛地區多個司法機構，警方亦熟知其背景，疑兇並無刑事紀錄。



傳媒報道，疑兇是一名曾派駐伊拉克的退伍軍人，他上月初曾上載短片到YouTube，發洩對一名縣警的不滿。



