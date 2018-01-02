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﻿稱國民有權示威 魯哈尼：不能破壞秩序

2018-01-02 列印
　　伊朗反政府示威浪潮持續，周日繼續有約二百名在首都德黑蘭市中心遊行示威者，而在上周六晚，當局拘捕約二百名示威者，包括四十名示威領袖，總統魯哈尼周日打破緘默，表示國民有批評政府、示威的權利與自由，批評個別人士使用暴力、破壞公物；他強調，批評必須有利改善國家，並以和平方式進行，重申當局絕不容忍破壞秩序行為。魯哈尼又表示，美國總統特朗普數月前指責伊朗人是恐怖份子，現在竟支持伊朗民眾改變，直斥對方沒有資格同情伊朗人民。

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