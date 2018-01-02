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﻿雪梨水上飛機墜毀六人罹難

2018-01-02 列印
　　澳洲新南威爾士州迎接二○一八年前樂極生悲，雪梨一架水上飛機墜毀，機上六人全部罹難，而特里格爾有煙花船爆炸，造成兩傷。一架單引擎水上飛機周日由雪梨北部一間酒店飛往玫瑰灣途中墜毀，機上五名乘客、一名機師全部罹難，墜機原因尚待調查。而大批民眾當晚約九時聚集在特里格爾一個海灘等候觀賞跨年煙花匯演期間，盛載煙花的船隻突然起火爆炸，部份煙花射向岸邊民眾，不少人嚇得尖聲大叫拔腿逃離，船上兩名工作人員及時跳海逃生，由經過船隻救起送院，幸兩人只受輕傷。主辦單位其後取消煙花匯演，並疏散數千名民眾。

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