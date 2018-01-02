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﻿利物浦停車場大火 逾千汽車焚毀

2018-01-02 列印
　　英國利物浦一個多層停車場發生火警，逾千輛車焚毀。事發在昨日下午約四時四十分，利物浦消防部門接報，表示國王碼頭一個多層停車場發生火警，當局調派十二輛消防車、大批消防員到場灌救，並疏散附近民居，火警導致停車場內逾一千四百輛汽車全部焚毀。事發時火場附近一座體育館正舉行國際馬術賽，賽事被迫腰斬，部份暫居於一樓臨時馬廄的馬匹亦轉移到安全地點。

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