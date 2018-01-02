﻿利物浦停車場大火 逾千汽車焚毀

踏入新一年，港人懷着積極向上的心情，希望香港會發展得更好。展望新一年，最急需解決的公共事務，當數在本地盡快通過「一地兩檢」的立法工作。泛民和部份法律界人士以保護「一國兩制」為由力拒「一地兩檢」，表現出憂心忡忡，其實是空鑽法理，無視社會現實需要，有違港人一向務實面對挑戰的精神。 政府推動「一地兩檢」三步走的工作，荊棘滿途，首先面對泛民議員對「一地兩檢」無約束力動議拉布，在泛民最後關頭放軟手腳而通過動議，趕及去年十一月中港粵雙方簽署有關的合作安排協議，及時送交人大常委會於上月審議，以批准決定的方式通過「一地兩檢」《合作安排》，現在只餘第三步的本地立法工作，面對泛民的強硬態度，誓...

2018-01-02