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﻿迎2018年 倫敦大笨鐘再響

2018-01-02 列印
        世界各地以不同形式迎接二○一八年，去年八月起展開翻新工程，暫停報時鐘聲四年的英國倫敦大笨鐘，踏入一月一日凌晨零時一刻敲響十二下鐘聲，為二○一八年揭開序幕。特拉法加廣場、泰晤士河畔一帶有逾十萬民眾、遊客觀賞歷時十二分鐘的新年煙花匯演。而美國紐約時代廣場，約二百萬人冒?攝氏零下十二度低溫，在廣場上一起參與水晶球倒數活動，由於當局擔心倒數活動淪為恐襲目標，故所有入場人士必須經過嚴密保安檢查，令廣場周日中午已出現輪候入場隊伍。
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