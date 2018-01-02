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﻿煎蛋變藝術 醫科生「複製」梵高名作

2018-01-02 列印
　　不少人認為煎出一隻完美太陽蛋已是一門藝術，但墨西哥二十歲醫科學生巴爾迪尼卻將平底鑊變成畫布、鑊鏟及餐刀變成畫筆，利用蛋黃、蛋白變成不同圖案。巴爾迪尼除將雞蛋煎成世界地圖、電腦遊戲《食鬼》角色、連鎖咖啡店星巴克商標、野狼月夜嚎叫、太極等圖案外，甚至複製出梵高名作《星夜》。而巴爾迪尼更特意開設Instagram帳號分享作品，而帳號開設不足三個月，已吸引約八千名粉絲追隨。
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