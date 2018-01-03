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﻿加州玫瑰花車巡遊 出動隱形機護航

2018-01-03 列印
        美國加州帕薩迪納周一舉行一年一度玫瑰花車巡遊，今年巡遊主題為「創造不同」，有三十九部花車、馬隊、儀仗隊、樂隊等幾十個團體參加，數以十萬計群眾在沿途路線夾道觀看；巡遊展開前，美國空軍一架B-2隱形轟炸機、兩架護航戰機沿科羅拉多大道低空掠過，為民眾帶來驚喜。代表當地華人社區的「魚躍龍門：自強不息」花車，贏得今年大滿貫獎；而中華航空公司設計的「守護海洋」花車，則榮獲國際獎。
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