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﻿「超級月亮」 月尾再登場

2018-01-03 列印
　　本年首次超級月亮於元旦深夜至翌日凌晨出現，美國、歐州不少天文愛好者冒着寒冷天氣觀賞。所謂「超級月亮」是指出現在月球軌道近地點的滿月，當它出現時，地球上可看到的滿月面積較普通滿月大一成四、亮度亦增加三成。民眾錯過今次超級月亮亦毋須擔心，因為本月三十一日會再次出現超級月亮，而且它同時是月全食，地球大氣層反射的太陽光線會讓月亮染上紅光，屆時從北美西部到亞洲東部大部份地區均可以觀賞「血月」高懸空中。
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