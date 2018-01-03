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﻿無懼寒冷 紐約民眾跳水迎2018！

2018-01-03 列印
　　大批紐約民眾元旦日在攝氏零下八度低溫下，到科尼島參加一年一度北極跳水，跳進約攝氏三度的「暖水」內，參加者除穿着泳裝外，亦有人打扮成恐龍、企鵝等趣怪造型。該項活動在一九○三年創辦，逾百年來從未間斷，活動除慶祝新年來臨外，亦會為不同機構籌款，主辦單位去年共募得八萬美元（約六十二萬四千港元）善款，而今年則為科尼島聯盟、紐約水族館等慈善機構籌款。活動負責人承認，今年因低溫導致參與情況不及去年踴躍，但他沒估計籌募善款數目會否減少。
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