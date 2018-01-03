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﻿佛州高中教師兼任捕鱷專家

2018-01-03 列印
　　美國佛羅里達州一名五十五歲女子茱莉，除是一名高中教師、六名孫子的祖母外，尚有另外一個身份：捕鱷專家，她亦是佛州內唯一擁有專業捕鱷執照的女性。茱莉丈夫是一名捕鱷專家，她一直充當對方助手，二○○三年其夫遇空難離世後，她接管亡夫管轄的地區，至今每年平均捕獲二百條鱷魚。茱莉捕鱷是義務工作，並無任何福利，唯一擁有是州政府簽發的捕鱷牌照，而她捕獲的鱷魚可以販售，鱷魚皮、肉平均每呎能賣五美元（約三十九港元）。
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