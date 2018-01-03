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﻿日皇發表新年講話 祝願各國民眾幸福

2018-01-03 列印
　　將於明年四月底退位的日皇明仁，昨率領皇室成員在皇居露台與民眾見面，並發表新年講話；而將於今年十一月出閣的日皇長孫女真子公主，更是最後一次出席皇室新年活動。

　　皇居開放前， 已有逾二萬人在大閘外等候，由於輪候人數眾多，宮內廳提早容許民眾入內。

  日皇明仁、皇后美智子、皇太子德仁、雅子妃、文仁親王、紀子妃等皇室成員在皇居露台與民眾見面，現場逾七萬三千名民眾出席，不少人揮舞日本國旗，高呼萬歲。

　　明仁發表新年講話，表示高興與民眾一起歡度新年，祈求今年平靜、豐富，又祝願日本和世界各國民眾幸福。

　　真主公主將於十一月下嫁給大學同學小室圭，離開皇室，變為平民，故今年是她最後一次出席皇室新年活動。

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