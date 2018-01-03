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﻿美16歲自閉少年 除夕涉殺四親友被捕

2018-01-03 列印
　　美國新澤西州發生槍擊案，一名患有自閉症的少年，除夕晚在住所內槍殺雙親、胞姐、一名老婦，警方當局拘捕少年並落案起訴五項罪名。

　　新澤西州朗布蘭奇鎮周日深夜十一時四十三分接報，表示鎮上一間住宅發生槍擊案，警員到場後，發現四名傷者中槍倒臥血泊中，當場拘捕一名懷疑涉案的十六歲少年。

　　警方表示，四名死者分別是疑犯雙親、十八歲胞姐、一名年約七旬的家族友人，事發時疑犯胞弟、祖父則未有受傷。鄰居透露，疑犯患有自閉症，一直由其母照顧，並有專門人士協助。

　　當局已落案控告少年四項謀殺、一項違反武器法例罪名，當局正調查疑犯犯案動機。據悉，行兇槍械是疑犯父親合法持有。

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