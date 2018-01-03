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﻿全美氣溫創新低 阿伯丁負36度

2018-01-03 列印
　　受一股北極冷空氣南下影響，北美地區普遍出現寒冷天氣，全美多地氣溫創新低，其中南達科他州阿伯丁，當地元旦日溫度降至攝氏零下三十六度，打破一九一九年創下的紀錄；內布拉斯加州奧馬哈市則錄得跌至零下十五度，是當地一百三十三年來最低溫。而加拿大魯珀特王子港元旦日錄得全國在最高溫，但只是零下七點五度，努納福特地區則出現零下四十度低溫；由於天氣嚴寒，卡加利動物園決定將原先位於露天園區的國王企鵝全數移入室內避寒。

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