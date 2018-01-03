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﻿伊朗50城鎮示威 最少20人死

2018-01-03 列印
　　伊朗反政府示威浪潮愈演愈烈，全國五十個城鎮爆發示威，至今造成最少二十人死亡，包括一名警員。

  殺警事件在中部城市納杰法巴德市發生，當地傳媒引述警方消息報道，警員維持示威人群秩序期間，有人持獵槍襲擊警員，造成一名警員殉職、三名警員受傷。

  傳媒又稱，有武裝示威者企圖佔領警署及軍營，但被保安部隊擊退。總統魯哈尼周一再評論反政府示威，表示指明白民眾上街，不但是要求改善經濟，亦包括尋求更多自由等訴求。

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