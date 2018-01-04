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﻿南北韓板門店通話 商平昌冬奧事宜

2018-01-04 列印
　　停止運作近一年的板門店韓朝直通電話渠道昨午重開，北韓祖國和平統一委員會委員長李善權表示，朝方會遵照最高領導層意願，以認真誠實立場、態度，與韓方緊密聯繫，討論北韓代表團參加平昌冬奧事宜。

　　李善權昨上午發表電視講話，表示領袖金正恩下達重開板門店兩韓直通電話渠道指示，以便及時與韓方磋商派團赴韓參加冬奧等事宜；並稱，能否修復韓朝關係，完全取決於雙方政府如何負責任處理問題。但李善權並無明確回應朝方是否接受韓方召開高級別會談提議。

　　南韓總統府青瓦台首席秘書尹永燦形容，重啟板門店韓朝聯絡渠道極意義。

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