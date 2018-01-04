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﻿紐約裝1500防撞柱 阻汽車襲擊重演

2018-01-04 列印
　　歐美近年發生汽車衝撞人群恐怖襲擊，美國紐約市政府決定斥資五千萬美元，在多個地標、人潮聚集地區，加裝逾一千五百條防撞鐵柱，防範汽車撞人恐襲。

　　去年五月時代廣場發生汽車衝撞途人襲擊，導致一死二十二傷；到萬聖節曼克頓下城區發生汽車衝入撞單車徑襲擊，造成八死十一傷。紐約市長白思豪周二表示，鑑於該市發生多宗汽車衝撞人群襲擊，市政府須採取更多措施保護市民安全。

　　他稱，雖然警方早前在多個地點安放石屎障礙物，但鐵柱外觀較討好，有助融入居民生活。安裝工程定於三月展開，在全市五個行政區加裝逾一千五百條防撞柱，耗資五千萬美元（約三億九千萬港元）。

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