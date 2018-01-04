  • 2018年1月4日 星期四
  • 20º
  • 76%
熱門： 大欖隧道翠嶺峰朱經緯謝霆鋒屍肝

日報新聞 > 國際

﻿參加音樂會遭胸襲 紐國女出拳毆擊色狼

2018-01-04 列印
        紐西蘭北島吉斯伯恩除夕當日舉行戶外音樂節送舊迎新，二十歲女子馬德琳裸露上半身、只以閃光粉彩繪遮胸部出席音樂會，她與一名女性在草地行走時，一名男子突然從後追趕，並向馬德琳施以祿山之爪，之後即時掉頭走，裝作若無其事坐在草地上。馬德琳當場嚇呆，當她回神後隨即與同行友人走到色狼面前，馬德琳連出數拳攻擊色狼頭部，友人則向他潑灑飲品以示教訓，之後轉身離開。有網民認為，是馬德琳「衣着」太暴露自招非禮，亦有網民直指，不論女方方穿着甚麼衣服，亦不應成為被非禮理由。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd