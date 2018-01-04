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﻿俄兵分享軍犬BB可愛短片

2018-01-04 列印
　　俄羅斯民眾特性以強悍見稱，原來俄國人亦有柔情一面，俄羅斯軍隊周二上載一段短片上網，多隻軍犬寶寶時而賣力在雪地奔跑，時而抬起臉在鏡頭前展現可愛一面。軍犬寶寶來自莫斯科一間軍犬繁殖中心，中心繁殖的軍犬絕非虛有其表，牠們夏天代表俄羅斯參加軍犬比賽時，擊敗白俄羅斯、埃及、伊朗、烏茲別克贏得冠軍殊榮。俄羅斯目前有三千隻現役軍犬為國服務。
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