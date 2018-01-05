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﻿寒流襲佛州 30年來首降雪

2018-01-05 列印
美聯社
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　　歐美近日出現惡劣天氣，美國大部份州份受一股南下冷空氣影響氣溫嚴寒，佛羅里達州亦降下近三十年來首場雪；而冬季風暴吹襲歐洲大陸，在多個國家造成破壞。

　　侵襲美國的寒流，由中西部蔓延至美國東部，最少四人死於低溫嚴寒。佛州首府塔拉哈西不少居民周二起牀時，發現地面覆蓋一層薄薄積雪，是佛州自一九八九年來首度出現明顯降雪。暴風雪已導致佛州北部、喬治亞洲東南部地區道路關閉，喬治亞州州長宣佈沿海地區進入緊急狀態。

　　而冬季風暴埃莉諾吹襲英國後，轉吹歐洲大陸，在多個國家造成破壞，法國、西班牙均有人因惡劣天氣死亡，數十人受傷。

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