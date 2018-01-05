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﻿伊朗革命衞隊司令 稱叛亂已結束

2018-01-05 列印
　　伊朗反政府示威持續一周，連日來已導致逾二十一死亡，德黑蘭政府周三派遣革命衞隊到伊斯法罕、洛雷斯坦、哈馬丹三省鎮壓反政府示威，並拘捕大批滋事者。革命衞隊司令賈法里其後表示，國內煽動叛亂行為已結束，當局會對滋事者控以重罪。他又表示，今次示威是由敵人發動，批評有敵人因地區策略失敗而自嚐惡果，從而企圖打擊伊朗穩定、安全。

　　另外，伊朗多個城市前日起連續兩天有民眾舉行支持政府遊行集會，首都德黑蘭今日亦會舉行同類集會。

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