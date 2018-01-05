另外，伊朗多個城市前日起連續兩天有民眾舉行支持政府遊行集會，首都德黑蘭今日亦會舉行同類集會。
伊朗革命衞隊司令 稱叛亂已結束
另外，伊朗多個城市前日起連續兩天有民眾舉行支持政府遊行集會，首都德黑蘭今日亦會舉行同類集會。
誘投資開發「超級尿袋」 訛稱厚利 「高端」騙局 中港台呃6700萬
高端騙局在中港台三地呃錢。有詐騙集團訛稱以石墨烯研製高端手機充電器，投資者每年可獲百分之三至五的回報率，更稱公司將於明年在美國上市，在中港台三地誘騙一百二十多人投資合共六千七百萬元後，去如黃鶴。警方接...
2018-01-05
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疑扮蜘蛛俠 失足墮樓 台男大生「自拍」送命
台灣彰化大葉大學發生學生墮樓身亡意外，一名馬來西亞籍學生模仿蜘蛛俠在宿舍大樓外牆拍攝極限照片時，失手失足墜落，頭部重傷，救護員接報到場時傷者已無生命跡象，送院搶救無效。 事發在周三傍晚約五時三十分，彰化縣消防局大村消防隊接報，大葉大學宿舍大樓有人受傷，救護員到場後，發現一名頭戴面具、身穿黑色蜘蛛俠衣服的男子疑由高處墮地，身體卡在宿舍旁的水溝與水泥地之間，救護員發現其頭部重創、嚴重失血，已無生命跡象，送院搶救無效。 警方到場蒐證時，於宿舍五樓陽台發現死者手機，估計死者是自拍時失足墮樓。 頭部重創 校方表示，死者是三十歲姓李馬來西亞籍留學生，就讀大學四年級學生，平常表現不俗，他...
2018-01-05
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班農爆「通俄門」內幕 新書揭特朗普不想當總統
英國傳媒引述一本資深記者撰寫的著作報道，白宮前首席策略師班農認為特朗普長子、女婿及競選經理與俄國女律師會面，屬叛國、不愛國；該書揭露特朗普從未預計自己可知為白宮主人，得悉勝選後顯得驚惶失措。 英國傳媒...
2018-01-05
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屋苑錄用家市價入市
據星島地產網報道，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰5座中層E室，面積573方呎，兩房間隔，剛以770萬元易手，呎價13438元，屬市價，新買家為用家，原業主於09年以313萬元購入單位，是...
2018-01-05
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日股飆3.3%見26年高位 杜指突破二萬五創新高
美股周四初段三連升，三大指數繼續刷新歷史新高，杜指更是首次突破25000點關口，初段曾升160點，見25082點。市場調查顯示，美國十二月的私營部門新增職位達25萬份，遠超預期的19萬份，利好大市氣氛。 杜瓊斯工業平均指數四時報25088點，升165點；納斯達克指數報7080點，升15點。滙控（005）美國預託證價格曾報81.72港元，較香港收市價升1.22港元；騰訊（700）美國預託證價格曾報434.24港元，較香港收市升2.44港元。 聯儲局上月的議息會議記錄出爐，與會官員曾辯論有關美國經濟前景面對的風險，部分擔心低通脹，其他則認為穩健的經濟增長將得到減稅的進一...
2018-01-05
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墨超次階段開戰 過關2串1最好玩
墨西哥超級聯賽次階段明早展開，當中不乏響噹噹的球星，馬基斯、本田圭佑、基格納、伊度亞度華加斯和安拿華倫西亞等，都曾出戰歐洲頂級聯賽，星味不遜同屬北美洲的美職聯。頭炮推介兩支名牌球隊堤格雷斯和阿特拿斯取開門紅，過關互串最好玩。 堤格雷斯挾墨超首階段季後賽封王的強勢，加上坐擁三大射手伊度亞度華加斯、基格納和安拿華倫西亞，明早作客普埃布拉勝望壓一。然而該隊在首階段常規賽九次作客，七度於半場打和，今仗勢留前鬥後捧半場主客和「和」，串阿特拿斯主場擊敗利昂。 堤格雷斯x阿特拿斯「雙響炮」 首階段常規賽堤格雷斯屈居蒙特雷之下得第二，但他們在季後賽愈戰愈勇，先後擊敗利昂、CF阿美...
2018-01-05
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自動炒餸機 全能入屋
自動炒餸機愈來愈受歡迎，倒材料入鍋就有機代手替你炒餸，認真方便。最近德國品牌Nutzen推出的「炒煮料理機」，更提供三個溫度火力，確保機器炒菜也有足夠鑊氣！文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛 產品查詢：Nutze...
2018-01-05
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動漫迷拍《捉妖記2》唔畀掂妖怪 梁朝偉投訴：死啦！點演呀！
好多演員都好鍾意睇動漫，貪其夠天馬行空，充份滿足自己嘅幻想空間。不過平日好鬼內歛的電眼影帝梁朝偉，竟然都是位超級動漫迷，仲要由極慘情的《再見螢火蟲》到所有開心的動畫，譬如《捉妖記》他一樣Like，難怪...
2018-01-05
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社論——不做「機」奴 可趨吉避凶
大欖隧道出口前晚發生嚴重車禍，一部貨櫃車衝向路邊巴士站的候車人群，導致一死四傷。警方事後拘捕司機，他將面對司法制裁，承擔責任。事件中最無辜是喪失生命或身體受創的路人，但亦有人及時走避，撿回一命，在生死關頭一刻，可能與路人當時是否低頭看手機有關。 手機不離手，已是城市人的常態，部份人更分秒注視手機小屏幕，不是打機，就是上網，或者與朋友互傳短訊聊天。最近有調查顯示，港人每天平均花兩小時在手機上，部份人更加沉迷，不論正在做甚麼，不管身處何方，雙眼緊盯手機，旁若無人，來者閃避不及，隨時迎面碰撞。 只要上網搜尋，很容易找到大量「低頭族」闖禍的短片，有人仆倒、跌落水池及頭撼欄杆等，司空...
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巴度要過開心日子
法國騎師巴度是少數沒有趁元旦賽事後的周中空檔外遊度假，反而留港工作的外籍大師傳之一，他笑言是因為在元旦日雖策「勇霸神駒」贏馬，卻因為「永旺喜喜」和「太聰明」的僅敗而不值，所以要努力備戰補數。對於周日賽...
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