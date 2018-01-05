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﻿馬克龍擬出新招 打擊假新聞

2018-01-05 列印
　　法國總統馬克龍周三宣佈，政府計劃制訂針對假新聞的新法例。他表示，有人蓄意企圖將真相與謊言的界線變得模糊，損害其他人對自由民主信念，故讓司法部門必須採取有效措施，確保假消息不會破壞民主。

　　馬克龍透露，新法例通過後，當有人在社交媒體、網站散播假消息，法官可緊急審理，必要時做出刪除爭議內容、關閉使用者帳戶、甚至封鎖網站。另外，他希望加強法國最高視聽委員會職權，防止外國透過網絡服務干涉法國內政。

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