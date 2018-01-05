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﻿克林頓舊居失火 無人受傷

2018-01-05 列印
　　美國前統克林頓夫婦在紐約州韋徹斯特縣查帕闊的舊居發生火警，幸無人傷亡。

　　當地消防部門周三下午接報，表示大宅房旁特勤局人員使用一間小屋起火，當局派出多輛消防車、大批消防員到場灌救，約半小時後撲滅火勢，火警並無波及主屋，消防正調查起火原因；據悉，克林頓夫婦當時不在屋內。

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