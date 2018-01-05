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﻿美嫩媽懷孕六個月 身材仍火辣

2018-01-05 列印
        美國南卡羅來納州十八歲女子斯蒂芬斯是一名懷孕六個月的準媽媽，但她並不如其他孕婦腹大便便，只是腹微隆，仍然維持火辣身材。斯蒂芬斯日前在社交網站分享其孕照，結果惹來不少網民批評，有人質疑她假扮懷孕，亦有人擔心其腹中胎兒營養不良；斯蒂芬斯回應網民批評時表示，腹中胎兒每個月都以健康進度成長，她只靠純素飲食配合，再溫和運動保持身段。除後天努力外，斯蒂芬斯亦有先有因素保持纖瘦身段，因為其曾當運動員的母親，當年懷孕七個月才腹大便便。
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