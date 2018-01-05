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﻿全球最貴 值千萬伏特加被盜

2018-01-05 列印
　　一瓶號稱全球最昂貴、價值一百三十萬美元（約一千零一十四萬港元）的伏特加酒，周二在丹麥首都哥本哈根一間酒吧遭匪徒盜竊。該瓶伏特加是俄羅斯汽車製造商羅素波羅為慶祝該公司創立一百周年特別製造，酒瓶鑲有三公斤黃金、三公斤純銀裝飾，瓶蓋是一隻鑲有鑽石的俄羅斯帝皇鷹。該瓶伏特加由一名收藏家連同多瓶珍貴伏特加借予酒吧展覽，詎料成為竊匪目標，丹麥警方已介入調查，暫未有人被捕。
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