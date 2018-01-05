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﻿以色列刺蝟食到癡肥

2018-01-05 列印
　　癡肥並非人類專利，以色列有十隻野生刺蝟因體型過胖、體重嚴重超標，需要強制接受減肥。有以色列民眾日前在路上發現該批刺蝟行路時跌跌撞撞，遂將牠們送往首都特拉維夫附近一個野生動物園，獸醫詳細檢查後，發現牠們體重嚴重超標，甚至無法蜷曲起來抵禦掠食者；獸醫估計，該批刺蝟可能偷吃善心人餵給流浪貓的食物導致癡肥，其中一隻名叫舍曼的刺蝟，體重達一千四百七十七克，體重幾乎是同齡同類兩倍。獸醫於是替刺蝟度身訂造一個減肥計劃，除控制飲食外，亦需要跑步；經過兩個月努力，每隻刺蝟均減磅逾一百二十克，預計夏天前完成修身大計可放回野外生活。
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