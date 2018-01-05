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﻿英女皇御廚年薪僅21萬

2018-01-05 列印
　　白金漢宮上月發出公告，公開招聘兩名御廚，據悉，今次招聘的並非主廚職位，而是二廚，新廚師將為招待宴會、國宴、白金漢宮和其他皇室居所的員工午餐準備食物，同時是某一菜餚廚站的主管廚師。資料顯示，二廚的年薪約二萬零六百零四英鎊（約二十一萬七千港元），皇家二廚薪酬雖然偏低，但皇室會提供其他福利，包括代供相當於年薪一成半金額的退休金、免費膳食、每年三十三天的特別休假。
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