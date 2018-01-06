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﻿築地最後拍賣「日本一」 252萬成交平一截

2018-01-06 列印
        昨日是東京築地市場新年假期後首日開市，市場按傅統舉行新春首場藍鰭吞拿魚拍賣，而今場拍賣會別具意義，因為市場已落實今年十月搬遷至豐洲市場，故昨日是築地市場最後一次拍賣「日本一」 。今年的「日本一」是一條來自青森縣大間港、重四百零五公斤的藍鰭吞拿魚，牠最終由築地吞拿魚批發商山幸，以三千六百五十萬日圓（約二百五十二萬港元）投得，成交價只是去年「日本一」約一半，更遠遠不及二○一三年「日本一」締造成一億五千五百萬日圓（約一千零七十萬港元）歷史性成交價。
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